Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава госуправления железных дорог Китая арестован по обвинению во взятках

Бывший начальник Национального управления железных дорог Китая Фэй Дунбинь арестован, ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупных размерах, сообщает агентство «Синьхуа».

Расследование в отношении подозреваемого в коррупции начинал Государственный надзорный комитет, который передал дело в прокуратуру. Верховная народная прокуратура КНР выписала ордер на арест чиновника. Суммы взяток пока не называются, как и услуги, которые обещал чиновник за полученные деньги.

Фэй Дунбинь возглавлял госуправление железных дорог с октября 2022 года по июнь 2025 года.