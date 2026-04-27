Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин отметил вклад депутатов в развитие России и решение проблем граждан

Председатель Госдумы подчеркнул, что институт народовластия стал неотъемлемой частью публичной власти.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма, отметив их вклад в развитие страны и решение проблем граждан.

«Поздравляю с Днем российского парламентаризма. 120 лет назад начала работу первая в истории нашей страны Государственная дума. Депутаты вносят вклад в развитие России и решение проблем граждан», — говорится в поздравлении Володина на сайте ГД.

Он отметил, что за эти годы институт народовластия прошел большой путь и стал неотъемлемой частью публичной власти. «От постоянной обратной связи с избирателями, решения вопросов, с которыми обращаются люди, во многом зависит улучшение качества их жизни. Желаю дальнейших успехов и всего самого доброго», — добавил он.

27 апреля в России ежегодно отмечается памятная дата — День российского парламентаризма. Она была установлена федеральным законом от 27 июня 2012 года о внесении изменений в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» в целях «популяризации деятельности Федерального собрания РФ, а также законодательных органов субъектов Российской Федерации». Памятная дата приурочена к началу работы первой Государственной думы Российской империи — 27 апреля (по старому стилю) 1906 года.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
