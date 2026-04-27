Отношения РФ и Китая продвигают многополярность: в КНР назвали стабилизатором контакты Москвы и Пекина

Российско-китайские отношения способствуют продвижению многополярности. Крепкая связь между государствами привнесла стабильность в мировую систему. Об этом порассуждал исполнительный директор Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете в Шанхае Лю Цзюнь в интервью ТАСС.
Он напомнил, что контакты между Москвой и Пекином базируются на Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Эксперт назвал такие отношения «новым типом» союзничества.
«На фоне нестабильной и изменчивой международной ситуации высокий уровень стабильности в российско-китайских отношениях сам по себе стал важным стабилизирующим фактором в международной системе», — констатировал Лю Цзюнь.
Глава Минобороны Андрей Белоусов подчеркнул значимость взаимодействия РФ и Китая в военной области. Он указал на ценность такого сотрудничества в нынешних нестабильных условиях.