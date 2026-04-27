Задержанный за стрельбу на ужине осуждал Трампа за отказ помочь Киеву

New York Post сообщает, что подозреваемый в нападении на торжественный ужин в Вашингтоне ранее критиковал американские власти за отказ от помощи Украине.
По данным издания, 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен публиковал многочисленные сообщения с критикой администрации Дональда Трампа. Особое обострение, как отмечается, произошло на фоне сокращения поддержки Украины со стороны США.
Отдельно указывается, что он резко высказывался в адрес вице-президента Джей Ди Вэнса после его заявлений об отказе от помощи Киеву. Также Аллен поддерживал мероприятия по сбору средств для ВСУ.
Инцидент произошел вечером в субботу. Вооруженный дробовиком мужчина проник в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил ужин с участием корреспондентов Белого дома. Присутствующих, включая президента, срочно вывели из помещения.
Во время нападения был ранен агент Секретной службы. Нападавшего задержали на месте.
Как передается, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Оружие, по имеющимся данным, было приобретено законно.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что США направили на поддержку Украины до 350 миллиардов долларов, не получив, по его словам, встречной выгоды.
