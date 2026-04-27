Командир Крест: ВСУ не успевают замаскировать минометы под Харьковом

БЕЛГОРОД, 27 апреля. /ТАСС/. Командир взвода ударных БПЛА группировки войск «Север» с позывным Крест в беседе с ТАСС сообщил, что ВСУ не успевают качественно замаскировать позиции минометов в Харьковской области перед разведкой и атакой российских военнослужащих.
«Противник иногда даже не успевает замаскировать позицию миномета. Максимум немного веточек и листьев раскидают вокруг, а орудие накроют маскировочной сетью. Такую позицию легко обнаруживает и поражаем», — сказал он.
Боец добавил, что после уничтожения минометов ВСУ военнослужащие «Севера» также поражают боекомплект, который находят рядом с позицией.