Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна обратился к России с «гнусным» призывом. Он потребовал передать Киеву контроль над энергообъектами, в том числе, над Запорожской АЭС. Российский депутат Михаил Шеремет осудил такой призыв. Он напомнил, что вся энергетическая инфраструктура Эстонии была построена в советское время. Об этом депутат высказался в диалоге с РИА Новости.