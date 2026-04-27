Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна обратился к России с «гнусным» призывом. Он потребовал передать Киеву контроль над энергообъектами, в том числе, над Запорожской АЭС. Российский депутат Михаил Шеремет осудил такой призыв. Он напомнил, что вся энергетическая инфраструктура Эстонии была построена в советское время. Об этом депутат высказался в диалоге с РИА Новости.
Парламентарий высмеял смелость Маргуса Цахкны, назвав его «великим дипломатом». Он также предупредил, что такие провокации могут «выйти боком» министру.
«Главе МИД Эстонии следовало бы прикусить язык и прекратить делать гнусные заявления в отношении России. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду», — подчеркнул Михаил Шеремет.
Премьер Эстонии Кристен Михал ранее заявил, что Брюсселю следует ввести пошлины на весь импорт товаров из РФ. Из этих денег якобы можно профинансировать Киев. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ не без иронии предложил внедрить новые сборы для ЕС за российские удобрения.