Юрист Курбаков: за нарушение правил безопасности при жарке шашлыка грозит штраф

Россиянам за нарушение правил пожарной безопасности при жарке шашлыка на даче может грозить штраф, напомнил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
Так, по его словам, граждане могу получить штраф от 5 до 15 тыс. рублей за нарушение противопожарных норм и использование открытого огня или огневых устройств на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений, а также в жилых домах.
Кроме того, уточняет РИА Новости, если по вине граждан произойдёт пожар, который, например, причинит ущерб имуществу соседей, то может последовать более серьёзное наказание, вплоть до уголовной ответственности.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области рассказали, за что можно получить крупный штраф при жарке шашлыков. Особый противопожарный режим в регионе начал действовать с 20 апреля.
Кроме того, в ОП предупредили, что пал сухой травы может привести к штрафу до 3 млн рублей.