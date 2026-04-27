Пушков уверен, что Ирану не смогут помешать возродить ядерную программу

«Не исключаю, что Иран будет теперь стремиться к атомному оружию. Раз уж Израиль и США хотели уничтожить его ядерную программу, то теперь он будет обязательно ее возрождать. И я не думаю, что кто-то ему в этом сможет помешать», — сказал Пушков.
Он также отметил, что, несмотря на многолетнее санкционное давление, Иран смог не только развить ракетные технологии и накопить значительные запасы обогащенного урана, но и «создать такой потенциал сопротивляемости, который американская “гипердержава” никак не может преодолеть». «Все это ясно демонстрирует и силовой потенциал Ирана, и его национальный характер. И наличие воли этот потенциал задействовать», — отметил сенатор.
«Если Иран преодолеет нынешний кризис, то его контроль над Ормузским проливом может превратиться в постоянную черту существования этого региона. Безусловно, Тегеран задействует и свой нефтяной ресурс. Благодаря всему этому Иран потенциально может стать одной из сверхдержав в новом многополярном мире», — заключил Пушков.