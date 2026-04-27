Пушков уверен, что Ирану не смогут помешать возродить ядерную программу

Председатель комиссии по информполитике Совфеда отметил, что республика, несмотря на многолетнее санкционное давление, смогла накопить значительные запасы обогащенного урана.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Иран, после попыток США и Израиля уничтожить его ядерную программу, будет стремиться к ее восстановлению и дальнейшему развитию, и помешать этому вряд ли удастся. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комиссии по информполитике СФ Алексей Пушков.

«Не исключаю, что Иран будет теперь стремиться к атомному оружию. Раз уж Израиль и США хотели уничтожить его ядерную программу, то теперь он будет обязательно ее возрождать. И я не думаю, что кто-то ему в этом сможет помешать», — сказал Пушков.

Он также отметил, что, несмотря на многолетнее санкционное давление, Иран смог не только развить ракетные технологии и накопить значительные запасы обогащенного урана, но и «создать такой потенциал сопротивляемости, который американская “гипердержава” никак не может преодолеть». «Все это ясно демонстрирует и силовой потенциал Ирана, и его национальный характер. И наличие воли этот потенциал задействовать», — отметил сенатор.

«Если Иран преодолеет нынешний кризис, то его контроль над Ормузским проливом может превратиться в постоянную черту существования этого региона. Безусловно, Тегеран задействует и свой нефтяной ресурс. Благодаря всему этому Иран потенциально может стать одной из сверхдержав в новом многополярном мире», — заключил Пушков.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
