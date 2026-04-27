NYP: гости приема в Вашингтоне во время стрельбы унесли бутылки с алкоголем

Газета сообщила, что их личности установить не удалось.

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Гости приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где 25 апреля произошла стрельба, унесли с собой бутылки с алкоголем. Об этом сообщила газета The New York Post.

По ее информации, пока остальные участники мероприятия покидали банкетный зал отеля Washington Hilton из-за стрельбы, некоторые гости подошли к столу с едой и напитками и, забрав бутылки с алкогольными напитками, вышли из помещения. Действия приглашенных зафиксировала камера, и видео распространились в интернете. Личность этих участников мероприятия установить пока не удалось, отметила газета.

Мнения комментаторов в сети разделились. Некоторые назвали действия приглашенных гостей постыдными. Кто-то выразил одобрение, уточнив, что стоимость участия в приеме превысила $350, а мероприятие закончилось раньше времени.