NYP: гости приема в Вашингтоне во время стрельбы унесли бутылки с алкоголем

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Гости приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где 25 апреля произошла стрельба, унесли с собой бутылки с алкоголем. Об этом сообщила газета The New York Post.
По ее информации, пока остальные участники мероприятия покидали банкетный зал отеля Washington Hilton из-за стрельбы, некоторые гости подошли к столу с едой и напитками и, забрав бутылки с алкогольными напитками, вышли из помещения. Действия приглашенных зафиксировала камера, и видео распространились в интернете. Личность этих участников мероприятия установить пока не удалось, отметила газета.
Мнения комментаторов в сети разделились. Некоторые назвали действия приглашенных гостей постыдными. Кто-то выразил одобрение, уточнив, что стоимость участия в приеме превысила $350, а мероприятие закончилось раньше времени.