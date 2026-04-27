Скандалы всплыли — ВСУ столкнулись с провалом снабжения у Богуславки

У подразделений ВСУ в районе Богуславки Харьковской области возникли внутренние конфликты на фоне сбоев снабжения, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По имеющимся данным, на этом участке зафиксированы проблемы с логистикой, которые привели к напряженности внутри подразделений. Отмечается, что вопросы обеспечения вышли на первый план.

Сообщается, что в попытке изменить ситуацию предпринимаются меры по наращиванию сил на соседних направлениях. Дополнительные резервы направляются в районы Синьковки, Ковшаровки, а также южнее Купянска.

При этом подразделения, находящиеся на передовых позициях у Богуславки, получают материально-техническое обеспечение с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Ранее указывалось, что на этом участке фиксируется снижение обороноспособности, связанное с проблемами логистики. Детали не раскрываются.

Читайте также: Хитрый манёвр удался — ВС РФ взяли Гришино на трофейной бронетехнике.