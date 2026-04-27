Ищет козла отпущения: Нетаньяху хочет свалить неудачи с Ираном и Ливаном на ЦАХАЛ

Israel Hayom: Нетаньяху хочет повесить провал с Ираном и Ливаном на армию.

Источник: Комсомольская правда

Израильские военные недовольны действиями главы правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет издание Israel Hayom.

«Недовольство— лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ ощущения, что Нетаньяху ищет “козла отпущения”, который будет нести ответственность за неутешительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране», — говорится в публикации.

Нетаньяху намерен повесить провал с Ираном на разведывательную службу Израиля Моссад, а неудачу в Ливане возложить на ЦАХАЛ, пишет издание.

Тем временем прокуратура Стамбула завершила подготовку обвинительного акта в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 34 высокопоставленных израильских чиновников. Сторона обвинения требует для них пожизненного заключения и астрономических тюремных сроков — до 4596 лет каждому.

Накануне две тысячи израильтян вышли на протесты против правительства Нетаньяху в Тель-Авиве.

Также сообщалось, что один человек погиб и трое ранены при атаке Израиля на юге Ливана.

