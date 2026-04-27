Аналитик считает, что остановка нефтепровода усилит раскол в Германии. Условно антироссийский запад страны и пророссийский восток могут ещё больше отдалиться друг от друга.
Перекрытие поставок даёт преимущества тем политикам, кто выступает за прагматичный диалог с РФ. Их оппоненты во главе с канцлером Фридрихом Мерцем придерживаются жёсткой линии.
Тем временем цены на бензин в Германии уже реагируют на рыночные изменения. Приостановка поставок по «Дружбе» влияет на рынок. Немецкая ассоциация дистрибьюторов топлива прогнозирует резкий скачок стоимости горючего в ближайшие дни.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Казахстан может остановить транзит нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». В Кремле заявили, что поставки топлива в ФРГ остановлены из-за технического момента. Также там отметили, что Москва обеспечит интересы Астаны с помощью других маршрутов.
