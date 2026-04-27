Четыре министерства Татарстана получили антипремию «Тяжело с татарским»

В противовес им составлен список ведомств, которые активно применяют этот язык.

Источник: Комсомольская правда

В рамках ежегодной акции «Я говорю по-татарски» были вручены антипремии ведомствам, которые практически не используют государственный язык республики в своей работе. На этот раз в антирейтинг попали Министерство экономики, Министерство юстиции, МЧС, а также Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, сообщили организаторы.

Председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов уточнил, что активисты направляли запросы в министерства, обзванивали ведомства, изучали официальные сайты и посты в социальных сетях. По итогам проверки выяснилось, что перечисленные структуры недостаточно использовали татарский язык в документообороте и публичных коммуникаций.

В противовес им составлен список ведомств, которые, напротив, активно применяют татарский язык. В него вошли Министерство культуры, Министерство здравоохранения, а также Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Ранее, в марте, на заседании Госсовета РТ, где обсуждалась подготовка к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, депутаты обрушились с критикой на чиновницу из-за доклада на русском языке. Правительственный час в отсутствие министра культуры провела его первый заместитель Юлия Адгамова, которая выступила с докладом исключительно на русском языке. Это вызвало волну критики со стороны депутатов.

Лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов возмутился: «Вся татарская нация вас слушает, а вы ни слова на татарском не сказали. Речь идет о Тукае — нашей песне, наших мыслях. Так нельзя!».

Депутат Азат Хамаев, который регулярно выступает в Госсовете на татарском языке, добавил, что Адгамова, не знает языка и уже не освоит его. «Такое неуважение к мероприятию в честь 140-летия Тукая недопустимо», — подчеркнул он.

Вице-премьер РТ Шамиль Гафаров, комментируя ситуацию на татарском языке, объяснил, что министр культуры находится в отпуске. При этом он согласился, что «татарский необходимо знать», и заверил депутатов, что критические замечания будут приняты к сведению.