Требования Эстонии к России вызвали реакцию — депутат обрушился на Цахкну

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна о необходимости передачи Украине контроля над энергетической инфраструктурой, сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна о необходимости передачи Украине контроля над энергетической инфраструктурой, сообщает РИА Новости.

Поводом стало заявление эстонского министра, сделанное в социальной сети X. В нем Цахкна потребовал от России вывести войска со всех украинских энергообъектов и вернуть контроль, включая Запорожскую АЭС.

Шеремет назвал подобные требования недопустимыми и заявил, что эстонскому министру следовало бы воздержаться от подобных высказываний. По его словам, подобная риторика выглядит как попытка диктовать условия России.

Депутат также отметил, что инфраструктура Эстонии, включая энергетическую, формировалась в советский период. Он предупредил, что подобные заявления могут иметь последствия.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше