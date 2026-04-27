Требования Эстонии к России вызвали реакцию — депутат обрушился на Цахкну

Поводом стало заявление эстонского министра, сделанное в социальной сети X. В нем Цахкна потребовал от России вывести войска со всех украинских энергообъектов и вернуть контроль, включая Запорожскую АЭС.
Шеремет назвал подобные требования недопустимыми и заявил, что эстонскому министру следовало бы воздержаться от подобных высказываний. По его словам, подобная риторика выглядит как попытка диктовать условия России.
Депутат также отметил, что инфраструктура Эстонии, включая энергетическую, формировалась в советский период. Он предупредил, что подобные заявления могут иметь последствия.
Читайте также: Эстония требует — Цахкна призвал отдать ЗАЭС и усилить санкции.