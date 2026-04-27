Сможет ли поездка Карла III к Трампу улучшить отношения двух стран

Какова программа королевского визита.
27 апреля король Великобритании Карл III и его супруга Камилла прибудут в Вашингтон с государственным визитом; в США они будут находиться до 30 апреля. Это первый государственный визит британского монарха в США с 2007 года — тогда страну посетила королева Елизавета II, ее принимал президент Джордж Буш-младший.
Нынешний визит приурочен к 250-летию объявления независимости Соединенных Штатов от Великобритании. Как говорится на сайте Белого дома, мероприятия по этому случаю готовила первая леди Мелания Трамп; они призваны «отметить давние и особые отношения» между двумя странами.
Букингемский дворец, в свою очередь, сообщил, что поездка пройдет по приглашению президента США и по рекомендации британского правительство, ее программа будет посвящена «историческим связям и современным двусторонним отношениям» Лондона и Вашингтона. В частности, 27 апреля во второй половине дня Дональд и Мелания Трамп встретят Карла III и Камиллу в Белом доме. Сначала запланировано чаепитие в Зеленой комнате, которая предназначена для такого рода мероприятий, а потом президентская чета покажет королевской новый улей, установленный на Южной лужайке.
28 апреля пройдет ряд торжественных мероприятий: президентская и королевская пары встретятся на Южной лужайке Белого дома; после смотра войск Трамп выступит с речью, а затем он, Мелания и гости пройдут на балкон Голубой комнаты откуда будут наблюдать военный парад с участием 800 американских военнослужащих. После парада в Белом доме будет приветственная церемония, а затем Дональд Трамп и Карл III проведут двустороннюю встречу в Овальном кабинете. У Мелании и Камиллы будет своя программа — они встретятся с американскими студентами. Вечером чета Трампов и монаршие особы встретятся за торжественным ужином в Белом доме. Также ожидается, что в этот день Карл III выступит с речью в Конгрессе.
На 29 апреля запланирована поездка королевской четы в Нью-Йорк, где они почтят память погибших 11 сентября 2001 года (в этом году исполняется 25 лет со дня теракта), а 30 апреля, в заключительный день визита, состоится посещение Арлингтонского национального кладбища. Из США Карл III отправится на Бермудские острова — с первым королевским визитом на эту британскую заморскую территорию.
Визит Карла III в США пройдет вскоре резонансного инцидента в отеле Washington Hilton, где участников ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, среди которых были Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и другие представители администрации, попытался атаковать вооруженный американец. В связи с этим встал вопрос о том, чтобы усилить меры безопасности в период королевского визита. «Состоится ряд обсуждений с американскими коллегами и нашими соответствующими командами, чтобы определить, в какой степени события субботнего вечера могут повлиять на оперативное планирование визита», — заявил утром 26 апреля журналистам представитель Букингемского дворца (цитата по Би-би-си).
Почему осложнились отношения США и Британии.
Визит британского монарха в США происходит на фоне охлаждения отношений между двумя странами. Его катализатором стала военная операция США и Израиля против Ирана. Трамп недоволен тем, что европейские союзники — и Соединенное королевство в частности — недостаточно содействуют ее проведении. Лондон предоставил американским военным доступ к своим авиабазам в регионе, но от непосредственного участия в военных действиях отказался.
В контексте операции встала еще одна проблема в американо-британских отношениях, — судьба совместной базы Диего-Гарсиа на одноименном острове в архипелаге Чагос рядом с Маврикием, которым владеет Соединенное королевство. В мае 2025 года Британия и Маврикий подписали соглашение, по которому Лондон передает Чагос под маврикийский суверенитет. Штаты сначала это соглашение приветствовали, однако затем стали все больше критиковать. В итоге Британия его реализацию приостановила.
В начале марта президент США заявил, что «не в восторге» от Великобритании. «По какой-то причине он [премьер-министр Британии Кир Стармер] заключил договор об аренде острова, кто-то пришел и отобрал его. И нам потребовалось три-четыре дня, чтобы понять, где мы сможем там приземлиться. Мы очень удивлены. Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем», — сказал Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме 3 марта.
Фразу «Стармер не Черчилль» Трамп повторил 17 марта, принимая в Белом доме премьер-министра Ирландии Михола Мартина. «Я разочарован, потому что Кир был готов направить два авианосца лишь после того, как мы победили. А я отказался, потому что такие вещи нам нужны до войны, а не после победы», — подчеркнул он (цитата по The Guardian).
Стармер назвал слова Трампа попыткой оказать на него давление, но отметил, что этому давлению не поддастся. Эту мысль он повторил 15 апреля. «Я не собираюсь менять своего мнения, я не собираюсь уступать, вступление в эту войну не отвечает нашим национальным интересам, и мы этого не сделаем», — заявил Стармер, отвечая на вопросы в палате общин.
За несколько дней до визита Карла III Трамп высказал еще одну претензию в адрес Лондона: он заявил, что может ввести против Британии «большие пошлины», если она не отменит налог на цифровые услуги для американских технологических компаний (Лондон ввел этот налог в 2020 году). «Мы изучаем этот вопрос, и мы можем легко выполнить это требование, просто введя большой тариф на Великобританию, поэтому им лучше быть осторожными», — сказал президент США 23 апреля журналистам в Белом доме (цитата по The Guardian).
Сможет ли визит улучшить американо-британские отношения.
Трамп неоднократно говорил о своей любви к королевской семье и британской культуре. В сентябре 2022 года он выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II, заявив, что он и Мелания «всегда будут дорожить временем, проведенным с королевой, и никогда не забудут ее щедрую дружбу, великую мудрость и прекрасное чувство юмора». «Какая же она величественная и прекрасная женщина, подобной ей не было!» — написал Трамп в Truth Social.
На встрече со Стармером в Шотландии в июле 2025 года президент США назвал себя поклонником Карла III. «Я знаю его уже довольно давно. Отличный парень, отличный человек», — сказал Трамп. Его комплиментов удостоился и британский премьер: на встрече в Белом доме в феврале 2025 года президент США восхитился «прекрасным акцентом» Стармера. «Будь у меня такой акцент, я стал бы президентом 20 лет назад», — сказал Трамп. Все это дает повод предполагать, что королевский визит может выправить отношения Лондона и Вашингтона.
«Трампу, безусловно, льстит монаршее внимание — он падок на всякие внешние атрибуты. Но насколько реально это может улучшить отношения, не известно, — сказала РБК глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Трамп уже решил повысить тарифы для Британии, если она не отменит налоги для американских технологических компаний. Он очень недоволен отказом Лондона помочь в ударах по Ирану, хотя американские бомбардировщики расположены на британских базах. Есть разногласия по передаче островов Чагос Маврикию. Разногласий достаточно. Британия очень сильно зависит от США в области ядерных вооружений и разведки, поэтому сейчас ее политическое руководство активно сближается с европейскими союзниками».
Трения между двумя лидерами возникли еще до операции против Ирана, говорит эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров. «Трамп пытался продавить торговую сделку между Лондоном и Вашингтоном, которая фактически подразумевала открытие британского рынка для дешевых американских товаров и схлопывание британских фермерских хозяйств, которые и так переживают непростые времена. Стармер на это в итоге не пошел — сделка сначала зависла, а потом Трамп ее фактически аннулировал. Мы также помним постоянные апеллирования Трампа к вопросу миграции, к вопросу добычи газа и нефти в Северном море. И не стоит забывать, что и Трамп, и люди вокруг него делают ставку на “Партию реформ” Найджела Фараджа, с которой у них хорошие отношения», — напомнил РБК эксперт.
При этом президент США воспитан в сильном уважении к британскому институту монархии и любит его даже больше, чем многие рядовые британцы, продолжает Егоров. «Я не думаю, что визит Карла III что-то принципиально поменяет для Кира Стармера. Но на британскую монархию Трамп все-таки ориентируется — для него это институт важный», — резюмировал эксперт.