Сможет ли поездка Карла III к Трампу улучшить отношения двух стран

Трения между двумя лидерами возникли еще до операции против Ирана, говорит эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров. «Трамп пытался продавить торговую сделку между Лондоном и Вашингтоном, которая фактически подразумевала открытие британского рынка для дешевых американских товаров и схлопывание британских фермерских хозяйств, которые и так переживают непростые времена. Стармер на это в итоге не пошел — сделка сначала зависла, а потом Трамп ее фактически аннулировал. Мы также помним постоянные апеллирования Трампа к вопросу миграции, к вопросу добычи газа и нефти в Северном море. И не стоит забывать, что и Трамп, и люди вокруг него делают ставку на “Партию реформ” Найджела Фараджа, с которой у них хорошие отношения», — напомнил РБК эксперт.