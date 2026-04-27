NYP: задержанный за стрельбу на приёме осуждал Трампа за нежелание помочь Киеву

Подозреваемый в стрельбе во время торжественного ужина в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа Коул Аллен критиковал американские власти за отказ от помощи Украине.
По информации New York Post, 31-летний житель Калифорнии публиковал в соцсетях многочисленные сообщения с критикой администрации американского лидера. Особое обострение, утверждает издание, произошло на фоне сокращения поддержки Украины со стороны США.
«Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем 1 тыс. постах, и его жалобы, по-видимому, усилились, когда поддержка США Украины ослабла», — говорится в материале.
Уточняется, что аккаунт вёлся под никнеймом Coldforce.
Ранее журналистка телеканала Fox News Жаклин Хайнрих сообщила, что подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом оставил манифест.
Трамп между тем назвал «больным человеком» устроившего стрельбу в Вашингтоне.