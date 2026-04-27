Стрелявший на приёме с участием Трампа осуждал его нежелание помогать Украине

Американские журналисты раскопали соцсети Коула Аллена, устроившего стрельбу в отеле Washington Hilton во время ужина с Дональдом Трампом. По данным New York Post, мужчина вёл активную онлайн-деятельность.

В своих постах он критиковал президента США и его администрацию. Особое негодование у него вызывало сокращение поддержки Украины. Когда вице-президент Джей Ди Вэнс назвал прекращение прямых поставок оружия Киеву главным достижением Трампа, Аллен отреагировал грубой бранью в соцсетях.

Издание подсчитало: напряжённость автора нарастала пропорционально тому, как Вашингтон сворачивал помощь. Кроме того, Аллен участвовал в сборе денег для ВСУ.

Напомним, вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, прогремели выстрелы. Подозреваемый — 31-летний калифорнийский учитель Коул Томас Аллан — был вооружён до зубов. Его доставят в суд уже в понедельник. Трамп назвал нападавшего «больным человеком» и «одиноким волком». Преступник уже сообщил, кто был его мишенью.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

