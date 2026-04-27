В Калифорнии собрали 1,5 млн подписей за введение налога для миллиардеров

Американский профсоюз работников здравоохранения SEIU-UHW собрал более 1,5 млн подписей за введение в Калифорнии единовременного 5%-го налога на состояние свыше $1 млрд.

Американский профсоюз работников здравоохранения SEIU-UHW собрал более 1,5 млн подписей за введение в Калифорнии единовременного 5%-го налога на состояние свыше $1 млрд.

Как сообщает The Wall Street Journal, инициатива, которая может коснуться примерно 200 жителей штата, направлена на компенсацию дефицита в сфере здравоохранения. По прогнозам властей, из-за налоговой реформы президента Дональда Трампа 2025 года бюджет Калифорнии недосчитается $28 млрд в год, что поставит под угрозу страховки для 3 млн человек.

Для вынесения вопроса на голосование по всему штату избиркомам необходимо подтвердить подлинность как минимум 875 тыс. подписей к ноябрю. В случае успеха мера может принести бюджету более $100 млрд.

По данным опроса Института правительственных исследований, 52% избирателей поддерживают налог. Эксперты Калифорнийского налогового фонда же опасаются оттока миллиардеров из штата, что может привести к ежегодным потерям до $4,5 млрд.

В марте в штате Вашингтон ввели налог 9,9% на доходы выше $1 млн, который начнет действовать с 2028 года. В штате Мэн ввели дополнительный подоходный налог в 2% для миллионеров. Кроме того, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул предложила ввести налог на квартиры в Нью-Йорке стоимостью выше $5 млн.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше