Ким Чен Ын заверил Россию в будущей поддержке со стороны КНДР

«Ким Чен Ын [лидер КНДР] отметил, что правительство КНДР и впредь будет полностью поддерживать политику РФ для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов, и выразил уверенность, что армия и народ России обязательно одержат победу в справедливой и священной борьбе», — приводит сообщение ЦТАК «РИА Новости».
Уточняется, что такое заявление Ким Чен Ын сделал во время визита министра обороны России Андрея Белоусова в Пхеньян.
По данным агентства, лидер КНДР также выразил признательность руководству России за усилия по развитию союзнических отношений между странами.
Белоусов в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном 26 апреля заявил, что Министерства обороны России и КНДР договорились перевести военное сотрудничество на долгосрочную основу. По словам Белоусова, межгосударственные отношения между Москвой и Пхеньяном находятся на беспрецедентно высоком уровне.