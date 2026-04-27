Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын заверил Россию в будущей поддержке со стороны КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика продолжит поддерживать Россию в политике по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Об этом 26 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2024

«Ким Чен Ын [лидер КНДР] отметил, что правительство КНДР и впредь будет полностью поддерживать политику РФ для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов, и выразил уверенность, что армия и народ России обязательно одержат победу в справедливой и священной борьбе», — приводит сообщение ЦТАК «РИА Новости».

Уточняется, что такое заявление Ким Чен Ын сделал во время визита министра обороны России Андрея Белоусова в Пхеньян.

По данным агентства, лидер КНДР также выразил признательность руководству России за усилия по развитию союзнических отношений между странами.

Белоусов в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном 26 апреля заявил, что Министерства обороны России и КНДР договорились перевести военное сотрудничество на долгосрочную основу. По словам Белоусова, межгосударственные отношения между Москвой и Пхеньяном находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
