Военная новость из Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России продвинулась в районе Святогорска, Татьяновки и Пришиба на Краснолиманском направлении в ДНР.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России продвинулась в районе Святогорска, Татьяновки и Пришиба на Краснолиманском направлении в ДНР.

Как сообщил глава республики Денис Пушилин, в самом Красном Лимане продолжаются городские бои. ВСУ пытаются контратаковать с помощью переброшенных туда резервов. На Славянском направлении идут тяжелые бои в районе Кривой Луки. Вместе с этим есть успехи в продвижении российских сил в Рай-Александровки.

Говоря о ситуации в Константиновке, Денис Пушилин отметил, что там идут бои за Новодмитровку на северо-востоке от города и Ильиновку на юго-западе. «Здесь противник оказывает ожесточенное сопротивление не случайно. Потеря этих населенных пунктов позволит охватить Константиновку с двух сторон», — объяснил он. В самой Константиновке продолжаются бои в городской застройке и в промышленных зонах города.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

