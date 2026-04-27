Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после похода в АТР

Как сообщила пресс-служба ТОФ, экипажи находились в море с 12 февраля. За это время российские корабли посетили порты Китая, Индии, Малайзии, Мьянмы, Бангладеш и Камбоджи. В пути моряки провели серию международных учений типа PASSEX, отрабатывая взаимодействие с иностранными флотами, и выполнили десятки учебно-боевых задач, среди которых — вылеты палубных вертолетов Ка-27.