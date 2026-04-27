По его словам, в то время, когда Братислава решил вступить в ЕС, тот продвигал мир, экономическое сотрудничество, социальную поддержку, но сейчас на повестке дня содружества стоит лишь война.
«В сложившейся ситуации, когда к тому же Зеленский на Украине перекрыл поставки нефти и газа, чем подверг нас серьезной экономической опасности, ЕС не смог нас защитить. Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него», — заявил Блага.
Как отметил евродепутат, сейчас Братислава более критически относится к Евросоюзу и огорчена развитием дел в объединении. При этом другие мнения, в первую очередь в отношении конфликта на Украине, Брюссель воспринимает «как какое-то преступление», а укоренившаяся в блоке русофобия напоминает 30-е годы прошлого столетия.
«Поэтому Словакия будет дальше отстаивать мирные ценности, хорошие отношения с Россией, но в первую очередь прагматизм. Мы в этом отношении абсолютные прагматики. Нужна ли нам дешевая российская энергия? Да. Нужно ли нам соглашение с Россией по конфликту на Украине? Да, иначе эскалация может завершиться ядерной войной. Мы что, психи?» — добавил собеседник агентства.
Украина остановила транзит нефти по «Дружбе» в Словакию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Братислава считала, что трубопровод функционирует, а решение Киева — сугубо политическое. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Евросоюз никак не реагирует на ситуацию и показывает, что не заботится о проблемах стран с «неправильным» курсом.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила в прошлый четверг, что поставки по «Дружбе» восстановлены. По словам премьера Роберта Фицо, страна получит 119 тысяч тонн нефти до конца апреля.