Судный день Трампа близко: Востоковед оценил шансы на перемирие Ирана и США

Кроме того, ИРИ возражает против требований о разоружении и любых неприемлемых условий, касающихся ядерной программы, а также призывает США к прекращению дальнейших агрессивных действий. Пока американская сторона не пойдёт на такие уступки, ни о каком завершении конфликта речи быть не может.
«…Нужно вспомнить, что 27 апреля наступает тот самый срок, после которого [президент США Дональд] Трамп не сможет воевать без разрешения Конгресса», — подчеркнул эксперт.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для возобновления диалога США должны устранить все препятствия, включая отмену морской блокады иранских судов и портов. Он подчеркнул, что ИРИ не будет вступать в переговоры под давлением.
