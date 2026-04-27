Пенсионерку зверски убили — под Харьковом сообщили о преступлении ВСУ

В населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области убита женщина пенсионного возраста, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По их данным, к преступлению причастны бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Утверждается, что женщина оставалась в населенном пункте и не покинула его.
Сообщается также, что двое военнослужащих отказались участвовать в произошедшем и покинули подразделение.
Ранее, 6 апреля, поступала информация о другом инциденте. Тогда, по имеющимся данным, в подразделении обсуждали возможность застрелить раненого военнослужащего из-за нехватки еды. Отмечалось, что на тот момент поставка продовольствия не поступала несколько дней. Командир опроверг эти утверждения и заявил, что снабжение осуществляется по графику.
