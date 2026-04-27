В Израиле сообщили о планах Нетаньяху обвинить ЦАХАЛ в провале в Ливане

«Недовольство [военных] — лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ чувства, что Нетаньяху ищет козла отпущения, который будет нести ответственность за огорчительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране», — указано в материале.
С попыткой Нетаньяху переложить ответственность источники портала связывают его недавнее заявление, в котором он приказал ЦАХАЛ нанести удары по целям «Хезболлы» в Ливане, несмотря на перемирие. Однако собеседники IH пояснили, что эти слова — «обман зрения», призванный «снизить общественное давление». Инструкции для ЦАХАЛ, как утверждается, остаются «прежними».
«Эта атака не была чем-то из ряда вон выходящим и уж точно не “мощной”. Она была проведена, по словам высокопоставленных военных, “в рамках правил игры”, когда ЦАХАЛ строго действует только на юге Ливана и в районах, где нет гражданских лиц», — отмечает IH.
По словам источников портала, разногласия между израильскими военными и руководством растут. Также отмечается, что Нетаньяху может переложить ответственность за провал в Иране и на разведку «Моссад».
Израильская армия 26 апреля сообщила об ударах по объектам на юге республики. Тогда же минздрав Ливана заявил, что при атаке на город Сафад аль-Батих погибли два человека, 17 пострадали.