В Израиле сообщили о планах Нетаньяху обвинить ЦАХАЛ в провале в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет обвинить Армию обороны страны (ЦАХАЛ) в провале операции против движения «Хезболла» в Ливане. Об этом 26 апреля сообщил портал Israel Hayom (IH) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Недовольство [военных] — лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ чувства, что Нетаньяху ищет козла отпущения, который будет нести ответственность за огорчительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране», — указано в материале.

С попыткой Нетаньяху переложить ответственность источники портала связывают его недавнее заявление, в котором он приказал ЦАХАЛ нанести удары по целям «Хезболлы» в Ливане, несмотря на перемирие. Однако собеседники IH пояснили, что эти слова — «обман зрения», призванный «снизить общественное давление». Инструкции для ЦАХАЛ, как утверждается, остаются «прежними».

«Эта атака не была чем-то из ряда вон выходящим и уж точно не “мощной”. Она была проведена, по словам высокопоставленных военных, “в рамках правил игры”, когда ЦАХАЛ строго действует только на юге Ливана и в районах, где нет гражданских лиц», — отмечает IH.

По словам источников портала, разногласия между израильскими военными и руководством растут. Также отмечается, что Нетаньяху может переложить ответственность за провал в Иране и на разведку «Моссад».

Канцелярия Нетаньяху 25 апреля сообщила, что премьер отдал приказ ЦАХАЛ нанести удары по «Хезболле» в Ливане. Такое решение было принято в связи с обстрелом ракетами и беспилотниками (БПЛА) территорий Северного Израиля, а также войск, расположенных на юге Ливана.

Израильская армия 26 апреля сообщила об ударах по объектам на юге республики. Тогда же минздрав Ливана заявил, что при атаке на город Сафад аль-Батих погибли два человека, 17 пострадали.