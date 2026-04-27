Раскола нет — сенатор Пушков оценил ситуацию в Иране

Признаков внутреннего раскола в иранском обществе на фоне военного конфликта с США не наблюдается, передает ТАСС со ссылкой на председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.

Признаков внутреннего раскола в иранском обществе на фоне военного конфликта с США не наблюдается, передает ТАСС со ссылкой на председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.

По его словам, спустя два месяца конфликта ситуация внутри страны остается стабильной. Сенатор отметил, что Иран представляет собой древнюю цивилизацию с развитой культурой и высоким уровнем образования, включая сильную инженерную школу.

Пушков также указал на геостратегическое значение страны. Он подчеркнул контроль Ирана над Ормузским проливом, наличие ракетного потенциала и развитых разведывательных возможностей.

Отдельно сенатор обратил внимание на уровень точности ударов, упомянув случай с атакой беспилотника по объекту в Дубае.

По его оценке, важную роль в консолидации общества играет религиозный фактор, в частности шиитская идеология.

Читайте также: США скупают тысячи ракет — ВВС готовят масштабное пополнение.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше