Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал операцию по освобождению Курской области беспрецедентным примером борьбы за мир и суверенитет, передает ЦТАК.
Заявление прозвучало 26 апреля в Пхеньяне на церемонии открытия Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. По данным агентства, Ким Чен Ын подчеркнул стратегическое значение операции и отметил, что военные КНДР и России действовали совместно.
В ходе выступления он указал на проявленные, по его оценке, доблесть, героизм и боевой дух участников боевых действий. Также было заявлено о значении операции как примера союзничества и взаимодействия между двумя странами.
Лидер КНДР отметил, что новая экспозиция станет частью истории государства и будет сохранять память об участниках операции. Он выразил уверенность, что музей станет символом стойкости и военного сотрудничества.
ЦТАК сообщает, что музей посвящен событиям зарубежной военной операции и будет хранить память о действиях корейской армии, а также отражать уровень взаимодействия между двумя странами.
