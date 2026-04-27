Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер КНДР высказался — операция в Курской области названа беспрецедентной

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал операцию по освобождению Курской области беспрецедентным примером борьбы за мир и суверенитет, передает ЦТАК.

Заявление прозвучало 26 апреля в Пхеньяне на церемонии открытия Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. По данным агентства, Ким Чен Ын подчеркнул стратегическое значение операции и отметил, что военные КНДР и России действовали совместно.

В ходе выступления он указал на проявленные, по его оценке, доблесть, героизм и боевой дух участников боевых действий. Также было заявлено о значении операции как примера союзничества и взаимодействия между двумя странами.

Лидер КНДР отметил, что новая экспозиция станет частью истории государства и будет сохранять память об участниках операции. Он выразил уверенность, что музей станет символом стойкости и военного сотрудничества.

ЦТАК сообщает, что музей посвящен событиям зарубежной военной операции и будет хранить память о действиях корейской армии, а также отражать уровень взаимодействия между двумя странами.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше