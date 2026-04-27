Стрелок на ужине Трампа оказался сторонником поддержки Украины

Мужчина, стрелявший у входа в отель Washington Hill в США, где проходил ужин с президентом США Дональдом Трампом, критиковал американские власти за отказ в помощи Украине. Об этом сообщает The New York Post, изучившая соцсети стрелка.
В одном из своих постов 31-летний калифорнийский учитель Коул Аллен, намеревавшийся убить сотрудников Белого дома, назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса «куском дерьма», который гордится, что США не исполняют своих обещаний. Так стрелок отреагировал на пост экс-нардепа Украины Антона Геращенко, опубликовавшего заявления Вэнса о приостановке поддержки Киева.
Кроме того, Аллен организовывал сборы средств для украинских подразделений, а также студентов, которые нуждаются в помощи.
Суд над стрелком состоится сегодня, 27 апреля. Его обвиняют в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего с оружием.
26 апреля в отеле Washington Hillton произошла стрельба во время ежегодного ужина Трампа с Ассоциацией корреспондентов, где также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. В результате пострадал сотрудник службы охраны.
Стрелок, Коул Аллен, был преподавателем в частной организации C2 Education. По данным Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал $25 на кампанию Камалы Харрис. Перед началом стрельбы Коул Аллен отправил членам своей семьи манифест, в котором раскрыл цели своего покушения. Аллен назвал своими целями чиновников администрации США, «за исключением г-на Пателя» (Кэш Патель — директор Федерального бюро расследований), «приоритет от высшего звена к низшему».
Говоря о причинах своего поступка, он заявил: «Я больше не намерен позволять педофилу, насильнику и предателю пачкать мои руки своими преступлениями». Манифест он подписал как «Дружелюбный федеральный убийца».
Аллен причислял себя к движению Wide Awakes («Бдительные») — молодежному объединению середины XIX века, члены которого выступали за отмену рабства. Сестра стрелка Авриана рассказала, что Аллен посещал в Калифорнии уличные демонстрации противников Трампа No Kings.
