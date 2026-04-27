Над Россией за неделю сбили не менее 2745 БПЛА. Военная операция, день 1524-й

9:12 Власти Украины фиктивно трудоустраивают некоторых граждан, чтобы потом обеспечить им бронь от принудительной мобилизации, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Справедливость заканчивается там, где начинается VIP-бронь для “придворных политтехнологов власти”, — подчеркнул он.
9:08 В Орловской области объявлена авиационная опасность, сообщается в официальном приложении МЧС России.
8:48 В Курской области объявлена авиационная опасность, сообщил оперштаб региона.
8:42 ❗В ДНР за прошедшие сутки нейтрализовано и уничтожено восемь БПЛА самолетного типа, сообщил штаб обороны республики.
8:38 Личные истории бойцов о героических эпизодах в зоне СВО могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов и проектов киностудии «Ленфильм», сообщила гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко в беседе с РИА Новости.
8:19 Подозреваемый в стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Коул Аллен собирал деньги на ВСУ и критиковал вице-президента Джей Ди Вэнса за отказ от поддержки Украины, пишет New York Post.
8:15 Артиллеристы группировки «Запад» огнем из 203-мм САУ «Пион» уничтожили скопление живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, расчеты гаубиц Д-30 группировки «Восток» поразили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области, добавили в ведомстве.
8:12 В Брянской области после уничтожения трех беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
8:10 ⚡️Стремительное расширение российскими войсками буферной зоны в Днепропетровской области несет угрозу для ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.
8:05 В Криворожском районе Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура, сообщил глава военной администрации региона Александр Ганжа.
8:04 ❗Средства ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.
8:03 ❗Северная Корея будет поддерживать политику России, направленную на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности, заявил лидер народной республики Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
8:02 ~Украинские войска перебрасывают серьезные силы для контратак на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей~, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.
8:01 ? Средства ПВО за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 2745 украинских БПЛА над территорией России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
8:00 Сегодня 1524-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.