МИД оценил возможность сокращения ядерных арсеналов стран «пятерки»

Возможность сокращения ядерных арсеналов и их полной ликвидации странами ядерной «пятерки» остается крайне низкой, заявил «РИА Новости» глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.
Несмотря на то что ядерным оружием обладает девять стран, «пятеркой» официальных ядерных держав являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Их право на такое оружие закреплено в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года.
По его словам, для постепенного отказа от ядерного оружия необходимо создать «благоприятный военно-политический климат». Однако в текущих условиях нарастающей дестабилизации международной обстановки и роста напряженности такая возможность мизерна.
Он добавил, что Россия опасается того, что увеличение числа западных стран, готовых расположить на своей территории ядерное оружие, может принять «лавинообразный характер».
«В этих странах раздается, в частности, все больше голосов в пользу расширения числа западных неядерных государств, на национальной территории которых размещается ядерное оружие других государств», — сказал дипломат.
11-я конференция по ДНЯО начинается 27 апреля в Нью-Йорке и продлится почти четыре недели, до 22 мая.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это фундаментальный многосторонний документ в системе международной безопасности, задача которого — предотвратить распространение ядерного оружия в мире.
По состоянию на 2026 год в договоре участвует 191 страна.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».