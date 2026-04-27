«Фиксируем усиление давления»: Турецким банкам угрожают вторичными санкциями из-за России

В посольстве России в Турции отмечали, что западные санкции мешают банковским расчётам между странами. Москва и Анкара постоянно на связи, чтобы найти решение. Как сообщил источник в турецких госорганах, госбанки Турции пока не получали указаний от Центробанка, как решать проблемы с платежами России, но расчёты по госпроектам продолжаются.