Bloomberg рассказал, как Брин начал политическую войну в Калифорнии

По словам собеседников агентства, у них состоялся продолжительный диалог с Брином в ходе рождественской вечеринки. В его ходе миллиардер и его девушка заявили Ньюсому, что покидают штат. В настоящее время Брин купил особняк у озера в Неваде и начал финансировать «политическое восстание миллиардеров» в Калифорнии, написал Bloomberg. В статье отмечается, что его политическая активность отражает «пробуждение сверхбогатых».