Bloomberg рассказал, как Брин начал политическую войну в Калифорнии

Брин поругался с калифорнийским губернатором на рождественской вечеринке из-за планов властей штата ввести единоразовый налог на миллиардеров. Брин решил переезжать в Неваду, где купил особняк и куда ранее перевез свой бизнес.

Источник: РБК

У бизнесмена и сооснователя Google Сергея Брина произошел конфликт с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом из-за обсуждаемого в штате предложения ввести «налог для миллиардеров» в 5% от всего состояния. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на людей, которые беседовали с политиком.

По словам собеседников агентства, у них состоялся продолжительный диалог с Брином в ходе рождественской вечеринки. В его ходе миллиардер и его девушка заявили Ньюсому, что покидают штат. В настоящее время Брин купил особняк у озера в Неваде и начал финансировать «политическое восстание миллиардеров» в Калифорнии, написал Bloomberg. В статье отмечается, что его политическая активность отражает «пробуждение сверхбогатых».

За последние четыре месяца Брин, который последний раз вкладывал деньги в избирательный цикл в Калифорнии в 2010 году, потратил более $58 млн, пишет Bloomberg. Кроме того, он привлек других технологических магнатов, чтобы повлиять на политику штата, сказано в статье. Они вложили деньги в кампанию мэра Сан-Хосе Мэтта Махана, который склонен бросить вызов демократическому истеблишменту штата.

Тем временем Ньюсом спустя несколько месяцев после встречи рассказывает о ней своему окружению и жалуется на затяжную простуду, которую губернатор, по его мнению, подхватил от Брина и его девушки, утверждают авторы материала.

В декабре прошлого года власти Калифорнии инициировали введение единоразового 5-процентного налога для физических лиц и трастовых фондов, чьи активы оцениваются в более чем $1 млрд. 90% собранных средств должны быть направлены на финансирование здравоохранения, а десятая часть собранных средств — на продовольственную помощь и образование. Авторы инициативы считают, что она может привлечь порядка $100 млрд.

The New York Times писала 10 января, что Сергей Брин начал выводить часть своего бизнеса из Калифорнии. Бизнес-структуры Брина были переведены в Неваду.

Вместе с Брином Калифорнию покинул другой сооснователь Gooogle Ларри Пейдж. Более 45 компаний, связанных с предпринимателем, подали документы о прекращении деятельности в Калифорнии или смене юрисдикции.

