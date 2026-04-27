Пушилин заявил, что ВСУ ожесточённо сопротивляются в Днепропетровской области

Он отметил, что ранее продвижение происходило быстрее, однако сейчас темпы снизились из-за активных действий противника.
«Сложная работа, потому что противник почувствовал те угрозы, которые несёт такое стремительное расширение буферной зоны. Уже на каких-то этапах мы продвигались быстро. Сейчас ситуация замедлилась, противник пытается контратаковать», — отметил политик в беседе с ТАСС.
При этом Пушилин подчеркнул, что обстановка остаётся под контролем российских подразделений.
Ранее Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ остаётся около 15−17% территории Донбасса. По его словам, сейчас командование украинской армии перебрасывает крупные подразделения на стык ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.
