Стало известно об усилении давления на турецкие банки из-за России: что хочет Запад

Западные страны усилили давление на турецкие банки, совершающие операции с Россией. Они требуют более жесткого контроля за транзакциями, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одном из госбанков Турции.
«Мы фиксируем усиление давления со стороны западных финансовых регуляторов и партнеров, которые требуют более строгого контроля за транзакциями, связанными с Россией», — сказал источник, уточнив, что Запад угрожает введением вторичных санкций.
По его словам, речь идет как о проверках операций, так и о неформальных сигналах, вынуждающих банки действовать осторожнее при работе с российскими клиентами.
ЕС вводит запрет на транзакции с 20 банками из России и четырьмя финансовыми учреждениями в третьих странах, обвиняемыми в обходе санкций или подключении к российской банковской сети. Кроме того, запрещены сделки с криптовалютой RUBx и поддержка разработки цифрового рубля.