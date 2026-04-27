Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об усилении давления на турецкие банки из-за России: что хочет Запад

РИА Новости: Запад усилил давление на работающие с РФ банки Турции.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны усилили давление на турецкие банки, совершающие операции с Россией. Они требуют более жесткого контроля за транзакциями, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в одном из госбанков Турции.

«Мы фиксируем усиление давления со стороны западных финансовых регуляторов и партнеров, которые требуют более строгого контроля за транзакциями, связанными с Россией», — сказал источник, уточнив, что Запад угрожает введением вторичных санкций.

По его словам, речь идет как о проверках операций, так и о неформальных сигналах, вынуждающих банки действовать осторожнее при работе с российскими клиентами.

ЕС вводит запрет на транзакции с 20 банками из России и четырьмя финансовыми учреждениями в третьих странах, обвиняемыми в обходе санкций или подключении к российской банковской сети. Кроме того, запрещены сделки с криптовалютой RUBx и поддержка разработки цифрового рубля.