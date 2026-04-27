Стало известно об усилении давления на турецкие банки из-за России: что хочет Запад

ЕС вводит запрет на транзакции с 20 банками из России и четырьмя финансовыми учреждениями в третьих странах, обвиняемыми в обходе санкций или подключении к российской банковской сети. Кроме того, запрещены сделки с криптовалютой RUBx и поддержка разработки цифрового рубля.