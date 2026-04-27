Власти ФРГ раскрыли бюджетные расходы на парикмахера для Меркель

После отставки с поста канцлера Германии менее чем за два года расходы Ангелы Меркель на парикмахеров и визажистов составили более €64 тыс. (около 5 294 400 ₽) из средств федерального бюджета. Об этом сообщило правительства ФРГ в ответ на запрос фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Расходы на услуги парикмахера и визажиста с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили в общей сложности €64 677», — говорится в ответе. При этом в отчете сказано, что с 6 мая 2025 года, когда Олаф Шольц покинул пост канцлера, подобных расходов не было.
Общие расходы на служебное обеспечение Меркель и Шольца в 2025 году составили €1,4 млн, а в первом квартале 2026 года — €408,1.
В Германии бывшие федеральные канцлеры после ухода с должности сохраняют право на частичное государственное служебное обеспечение.
Меркель занимала пост канцлера с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года. На этом посту ее сменил Шольц, который покинул свою должность 6 мая 2025 года.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».