Обама осудил политическое насилие после стрельбы на ужине с Трампом

Экс-президент США Барак Обама осудил стрельбу на мероприятии, на котором присутствовал глава государства Дональд Трамп.

Экс-президент США Барак Обама осудил стрельбу на мероприятии, на котором присутствовал глава государства Дональд Трамп. Соответствующий пост он опубликовал в X.

Покушение произошло в ночь на 26 апреля в столичном отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. При стрельбе пострадал сотрудник спецслужб.

«Мы все должны отвергнуть саму идею того, что насилию есть место в нашей демократии. Это также отрезвляющее напоминание о мужестве и самоотверженности, которые агенты Секретной службы США проявляют каждый день», — написал он и пожелал раненому выздоровления.

Ранее Обама осудил покушение на Трампа в 2024 году, когда по республиканцу открыли стрельбу во время его предвыборного митинга.

Трамп ранее призывал арестовать Обаму. Республиканец обвинял предшественника в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него.

В феврале этого года президент США опубликовал ролик, на котором Барак Обама и его супруга Мишель были изображены в образе двух обезьян. Многие раскритиковали Трампа за это, после чего видео было удалено.

