Axios узнал о новом предложении Ирана США по Ормузскому проливу и войне

Иран передал США новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива для судоходства и завершение войны. Переговоры по иранской ядерной программе при этом предлагается отложить на более поздний срок. Об этом сообщил Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника и два источника, знакомых с ситуацией.
Предложение было передано через пакистанских посредников. Оно подразумевает продление прекращения огня на длительный срок или полноценный договор о завершении войны. Axios отметил, что Белый дом получил его, однако неясно, какой будет реакция. Ожидается, что 27 апреля президент США Дональд Трамп проведет совещание по Ирану в Ситуационной комнате Белого дома. Там, по данным портала, будет обсуждаться тупик в переговорах и возможные дальнейшие шаги Вашингтона.
Два собеседника издания утверждают, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи поднял вопрос об обходе темы ядерной программы во время встреч в Исламабаде. Он дал посредникам — Пакистану, Египту, Турции и Катару — понять, что внутри иранского руководства нет консенсуса о том, как отреагировать на требования США. Штаты требуют приостановки обогащения урана и вывоза его запасов из страны.
Телеканал Al Mayadeen ранее сообщил, что Иран уведомил посредников о предложении формулы переговоров с США, которая построена на трех этапах. Первый подразумевает достижение договоренности о прекращении войны и предоставлении гарантий для Ирана и Ливана. Второй включает вопросы управления Ормузским проливом, а третий связан с обсуждением вопроса ядерной программы. По данным Al Mayadeen, Тегеран отказывается обсуждать этот пункт, пока не будет достигнуто соглашение по двум предыдущим.
Американские власти ранее заявляли, что главная красная линия Штатов сводится к тому, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что вопрос отказа Тегераном от обогащения урана находится на первом месте в списке приоритетов Трампа.
С 8 апреля между Ираном и США действует перемирие, которое Трамп позднее продлил на неопределенный срок. 25 апреля американский лидер заявил, что принял решение отменить поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для нового раунда переговоров. На следующий день он предложил иранским властям позвонить или отправить делегацию в Вашингтон.
