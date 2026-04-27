Axios узнал о новом предложении Ирана США по Ормузскому проливу и войне

Телеканал Al Mayadeen ранее сообщил, что Иран уведомил посредников о предложении формулы переговоров с США, которая построена на трех этапах. Первый подразумевает достижение договоренности о прекращении войны и предоставлении гарантий для Ирана и Ливана. Второй включает вопросы управления Ормузским проливом, а третий связан с обсуждением вопроса ядерной программы. По данным Al Mayadeen, Тегеран отказывается обсуждать этот пункт, пока не будет достигнуто соглашение по двум предыдущим.