Польша и страны Балтии создадут коалицию для поиска средств на оборону

Польша совместно с Литвой, Латвией и Эстонией усилят координацию в сфере оборонного финансирования и будут добиваться привлечения дополнительных средств на уровне ЕС. Об этом заявил польский министр финансов Анджей Доманский в интервью Bloomberg.
По его словам, страны договорились о более тесном взаимодействии, включая лоббирование дополнительной помощи со стороны Евросоюза и поиск недорогих кредитов, в том числе за пределами объединения.
«Мы формируем широкую коалицию, потому что нам нужны новые деньги и ресурсы. Наши оборонные расходы огромны. Именно поэтому нам нужна большая европейская солидарность и новые инструменты», — сказал Доманский.
Он отметил, что, несмотря на рост дефицита бюджета Польши до 7,3% ВВП, оборонные расходы продолжают оставаться приоритетом для Варшавы. Страна, по словам министра, уже направляет на эти цели 5% ВВП — один из самых высоких показателей среди стран НАТО. Кроме того, Польша является крупнейшим получателем средств в рамках программы ЕС Security Action for Europe (SAFE) объемом €150 млрд, однако, по оценке Доманского, существующих механизмов недостаточно.
Рост военных расходов сопровождается увеличением социальных затрат, что усиливает давление на бюджет, добавил глава Минфина. Поэтому польские власти рассчитывают удерживать дефицит за счет экономического роста, который в 2026 году ожидается на уровне 3,5−3,7%, однако этот показатель все равно остается значительно выше ориентиров ЕС.
Доманский подчеркнул, что новые инструменты финансирования позволят снизить стоимость заимствований и обеспечить долгосрочную устойчивость оборонных программ Польши.
Ранее Доманский назвал «миражом» план президента Кароля Навроцкого продать золотые резервы Центрального банка для финансирования армии, а не использовать дешевые кредиты ЕС, предназначенные для этой цели. По его словам, Варшава будет добиваться доступа к оборонному фонду Евросоюза в размере €150 млрд, несмотря на президентское вето, даже если это означает снижение «гибкости» при использовании кредитов для невоенных целей.
Reuters со ссылкой на данные Fitch до этого писал, что Польше грозит понижение кредитного рейтинга, если не будет стабилизирована ситуация с государственным долгом. Осенью прошлого года агентство понизило кредитный рейтинг страны со «стабильного» до «негативного» из-за резкого роста заимствований, вызванного увеличением расходов на оборону, а также ростом социальных расходов и затрат на обслуживание госдолга.
Тем временем польский премьер-министр Дональд Туск заявил о риске скорого «нападения России» на НАТО. «Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочных перспективах, скорее о месяцах, чем о годах», — сказал он.
Президент России Владимир Путин называл утверждения о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы. Потенциальный ответ, по словам российского президента, «будет очень убедителен».
