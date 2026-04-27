Власти Новосибирской области утвердили программу 1 и 9 Мая с 30 000 событий

Девятого мая в 9:15 начнут с возложения цветов к бюсту маршала Александра Покрышкина. В 10:00 на площади Ленина пройдёт парад войск Новосибирского гарнизона, затем — шествие «Бессмертного полка». С 12:00 до 16:00 на Красном проспекте состоится семьдесят девятая легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина, в 12:30 — митинг и возложение венков к Вечному огню у Монумента Славы. Вечером на площади Ленина дадут праздничный концерт, а завершится день в 22:00 артиллерийским салютом на набережной Оби и фейерверками у Монумента Славы, на площади Ленина и на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе.