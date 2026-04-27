Власти Новосибирской области утвердили программу 1 и 9 Мая с 30 000 событий

В Новосибирской области утвердили программу празднования 1 и 9 Мая. Торжества начнутся с митинг-концерта, посвящённого Празднику Весны и Труда: 1 мая в 11:00 его проведут в парке «Центральный». В Год единства народов России главная тема всех мероприятий в честь 81-й годовщины Победы — единый братский народ, победивший фашизм. По всей области запланированы всероссийские акции («Георгиевская лента», «Красная гвоздика», «Сад памяти», «Диктант Победы»), региональные («Открытка ветерану», «Дорога к обелиску»), а также концерты, турниры и более тридцати тысяч других событий.
Среди необычных форматов — конкурс по управлению БПЛА в Чулымском районе, акция «Читающий автобус» в Баганском районе с передвижной библиотекой и горячим чаем, а также проект «Кино у фонтана» в Убинском районе, где на открытой площадке покажут фильмы о войне. Акция «Свеча памяти» пройдёт 8 мая в 22:00 одновременно во всех муниципалитетах. Главной площадкой в Новосибирске станет Монумент Славы воинам-сибирякам.
Девятого мая в 9:15 начнут с возложения цветов к бюсту маршала Александра Покрышкина. В 10:00 на площади Ленина пройдёт парад войск Новосибирского гарнизона, затем — шествие «Бессмертного полка». С 12:00 до 16:00 на Красном проспекте состоится семьдесят девятая легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина, в 12:30 — митинг и возложение венков к Вечному огню у Монумента Славы. Вечером на площади Ленина дадут праздничный концерт, а завершится день в 22:00 артиллерийским салютом на набережной Оби и фейерверками у Монумента Славы, на площади Ленина и на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе.
Ранее мы сообщали, что в Бердске на время праздничных мероприятий 1 мая введут ограничения на продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Сергей Лавров, документ опубликован на сайте администрации. Алкоголь нельзя будет купить с 12:00 до 17:00 в точках, расположенных рядом с Дворцом культуры «Родина».