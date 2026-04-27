Мелания Трамп установила пчелиный улей на лужайке у Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп установила на лужайке Белого дома новый улей в виде официальной резиденции американского президента. С его появлением число пчелиных семей на этой территории вырастет до четырех, сообщил Белый дом.
«Первая леди Мелания Трамп объявила о расширении программы Белого дома по производству меда, добавив на Южную лужайку новый, полностью функционирующий улей», — говорится в публикации.
Как пишет пресс-служба Белого дома, он увеличит годовое производство меда примерно на 30 фунтов (около 13,6 кг). Пчелы будут опылять близлежащие огороды.
Первый улей был установлен во время президентства Барака Обамы 2009 году после того, как плотник Белого дома Чарли Брандт рассказал некоторым сотрудникам о том, что занялся пчеловодством.
Он пожертвовал свой лишний улей Белому дому, после чего ему поручили следить и ухаживать за ним.
В пик летнего сезона численность пчел в двух существующих ульях может достигать приблизительно 70 тыс. особей, что позволяет производить около 90−102 кг меда в год.
