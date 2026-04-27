Мирошник высмеял — посол Украины спряталась под столом во время стрельбы

В результате происшествия ранен сотрудник Секретной службы. Стрелявшего задержали, им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. По имеющимся данным, при нем было несколько единиц огнестрельного оружия. Позднее он признался, что планировал покушение на чиновников Белого дома.