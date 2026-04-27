Мирошник высмеял — посол Украины спряталась под столом во время стрельбы

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник иронично прокомментировал поведение украинского посла в США Ольги Стефанишиной во время инцидента со стрельбой на приеме, передает ТАСС.
Поводом стало опубликованное фото, на котором Стефанишина находится под столом. По словам дипломата, такое поведение выглядело необычно на фоне других гостей, которые оставались за столами.
Инцидент произошел на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Дональд Трамп. Во время мероприятия открыли стрельбу, американский лидер не пострадал.
В результате происшествия ранен сотрудник Секретной службы. Стрелявшего задержали, им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. По имеющимся данным, при нем было несколько единиц огнестрельного оружия. Позднее он признался, что планировал покушение на чиновников Белого дома.
