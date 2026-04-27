Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Давление растет — фон дер Ляйен требуют урезать власть Брюсселя

В немецком консервативном лагере усилилось давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с требованием сократить влияние брюссельских структур и пересмотреть систему управления ЕС.

Инициатива прозвучала на фоне внутренних дискуссий в Германии о будущем европейских институтов. Представители консерваторов настаивают на сокращении регулирующих механизмов и снижении роли наднациональной бюрократии, пишет Politico.

По их оценке, действующая модель управления в ЕС чрезмерно разрослась и требует изменений. В числе предложений — упрощение правил и ограничение полномочий европейских институтов, которые, как утверждается, усиливают давление на национальные правительства.

Также обсуждается пересмотр системы принятия решений с перераспределением влияния в пользу стран-членов.

Ситуация развивается на фоне второго срока Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, сформированной в конце 2024 года. Отмечается, что она получила минимальную поддержку Европарламента за последние годы.

Детали возможных реформ и сроки их реализации не раскрываются. Переговоры продолжаются.

