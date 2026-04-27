Давление растет — фон дер Ляйен требуют урезать власть Брюсселя

В немецком консервативном лагере усилилось давление на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с требованием сократить влияние брюссельских структур и пересмотреть систему управления ЕС.
Инициатива прозвучала на фоне внутренних дискуссий в Германии о будущем европейских институтов. Представители консерваторов настаивают на сокращении регулирующих механизмов и снижении роли наднациональной бюрократии, пишет Politico.
По их оценке, действующая модель управления в ЕС чрезмерно разрослась и требует изменений. В числе предложений — упрощение правил и ограничение полномочий европейских институтов, которые, как утверждается, усиливают давление на национальные правительства.
Также обсуждается пересмотр системы принятия решений с перераспределением влияния в пользу стран-членов.
Ситуация развивается на фоне второго срока Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, сформированной в конце 2024 года. Отмечается, что она получила минимальную поддержку Европарламента за последние годы.
Детали возможных реформ и сроки их реализации не раскрываются. Переговоры продолжаются.
