Atlantic рассказал о «проблеме статуса» на ужине Трампа со стрельбой

Журнал The Atlantic рассказал, что процедуры по спасению высокопоставленных лиц во время стрельбы на ужине американского президента Дональда Трампа с Ассоциацией корреспондентов в отеле Washington Hillton обнажили проблему безопасности для не очень значимых гостей.
После задержания стрелка советники Дональда Трампа начали осознавать реальную угрозу их жизням, рассказал журналу источник, близкий к Белому дому. Atlanctic отмечает, что если бы стрелка не задержали оперативно, то многие высшие должностные лица оказались бы в опасности.
«Я заметил новый критерий оценки статуса среди правительственной элиты: вывела ли вас Секретная служба или оставила на произвол судьбы», — так охарактеризовал происходившее бывший председатель совета директоров Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн.
Протоколы действий Секретной службы, обеспечивающей безопасность руководства страны, предполагают систему личной безопасности подопечного. Так, агенты личной охраны с оружием спасали своих протеже, которые бросали своих супруг, коллег и других людей на произвол судьбы. Atlantic пишет, что американского министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего защищали одновременно три сотрудника спецслужб, в то время как его жена Шерил Хайнс в одиночестве следовала за мужем.
Спикер палаты представитель США Майкл Джонсон, фактически третий человек в очереди преемственности президентских полномочий, отсутствовал на своем месте за столом в момент начала стрельбы. Чтобы спасти свою жену, он отправил вооруженных агентов вывести супругу из зала.
Atlantic подчеркивает, что другие чиновники и советники Трампа, у которых не было личной охраны, остались без внимания и их бросили.
26 апреля в отеле Washington Hillton произошла стрельба во время ежегодного ужина Трампа с Ассоциацией корреспондентов, где также присутствовали первая леди США Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. В результате пострадал сотрудник службы охраны.
Стрелком оказался 31-летний калифорнийский учитель Коул Аллен, преподававший в частной организации C2 Education. Аллен, согласно своему манифесту, планировал убить чиновников администрации США, «за исключением г-на Пателя» (Кэш Патель — директор Федерального бюро расследований), «приоритет от высшего звена к низшему».
Суд над стрелком состоится сегодня, 27 апреля. Его обвиняют в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего с оружием.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».