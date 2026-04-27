В Германии выступили со срочным призывом в отношении Путина

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Германии нужно начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не оказаться потом в трудном положении, пишет Berliner Zeitung.

Источник: © РИА Новости

«Что нужно сделать сейчас? Федеральному правительству Германии следует стремиться к диалогу с Владимиром Путиным…», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что европейцам следует самостоятельно отстаивать свои интересы, а не отдавать их на откуп США, тем более их нынешнему президенту Дональду Трампу.

В противном случае Старый Свет рискует оказаться в ситуации, которую канадский премьер-министр Марк Карни трезво описал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2026 году: «Если вас нет за столом переговоров, вы окажетесь на тарелке».

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа не может одновременно поддерживать продолжение конфликта на Украине и требовать место за столом переговоров по его урегулированию.

