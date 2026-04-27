Ким Чен Ын пообещал поддержать защиту суверенитета России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет продолжать поддерживать Россию в защите ее суверенитета. Свое заявление он сделал на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пхеньяне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Ким Чен Ын отметил, что правительство КНДР и впредь будет полностью поддерживать политику РФ для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов. И выразил уверенность, что армия и народ России обязательно одержат победу в справедливой и священной борьбе», — говорится в публикации.
Стороны также обсудили ряд вопросов для дальнейшего укрепления и развития военно-политического взаимодействия между КНДР и Россией.
Накануне Белоусов принял участие в открытии музейно-мемориального комплекса в Пхеньяне, посвященного подвигу корейских военнослужащих, которые участвовали в освобождении Курской области. На церемонии также присутствовали председатель Госдумы России Вячеслав Володин. До этого Белоусов вручил награды военнослужащим Корейской народной армии, проявившим мужество и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области.
Президент России Владимир Путин в свою очередь направил письмо Ким Чен Ыну по случаю открытия в Пхеньяне мемориального комплекса и музея. По словам российского лидера, «российско-корейское боевое братство имеет славную историю».
Вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области произошло в августе 2024 года. Ровно год назад, 26 апреля 2025 года, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что операция по освобождению региона завершена. Тогда же он заявил, что северокорейские военные принимали участие в операции и «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся [в регион] группировки ВСУ». МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области как «существенный».
Позже КНДР подтвердила участие своих военных в боях в Курской области. Ким Чен Ын назвал участие бойцов из Северной Кореи в операции в Курской области «священной миссией по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией».
