«Немецкие консерваторы готовятся предъявить главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен жесткий ультиматум: обуздать бюрократию и контроль Брюсселя, либо они начнут новую кампанию за ограничение полномочий Еврокомиссии», — говорится в материале.
Politico также сообщает, что в проекте стратегической записки парламентской группы содержится список из 27 требований к ЕК. Одна из предложенных мер — поставить исполнительную власть ЕС под надзор контрольного органа с правом вето на любое новое законодательство. Другая мера требует от европейских институтов принять более ограничительное толкование своих полномочий и сократить численность персонала.
Отмечается, что инициативы ЕК до сих пор «неудовлетворительны» как по масштабу, так и по скорости, считают немецкие законодатели.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 марта заявила, что курс Берлина на отказ от российских энергоносителей наносит серьезный ущерб экономике ФРГ и напрямую отражается на благосостоянии немецких граждан. Она отметила, что Германия, некогда бывшая крупнейшим покупателем дешевых российских энергоресурсов, утратила это преимущество. Отказ от российских поставок, по ее мнению, не только увеличил затраты немецких производителей, но и привел к массовым банкротствам среди предпринимателей и граждан.
Позже, 4 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Германию глупым призом в «глупой» экономической игре. Так он прокомментировал публикацию о прогнозируемом снижении доли Германии в мировом ВВП до 4% к 2030 году, что станет самым низким показателем за последние полвека.