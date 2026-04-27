«Уютно разместилась»: Мирошник высмеял поведение посла Украины во время стрельбы в Вашингтоне

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем telegram-канале иронично отреагировал на фотографию украинского посла в США Ольги Стефанишиной, сделанную во время стрельбы в Вашингтоне. На снимке изображена улыбающаяся дипломат, сидящая под столом.
Мирошник заметил, что украинский посол «уютно разместилась» под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру. По его словам, непонятно, почему остальные гости сидели за столами, а Стефанишина — под столом.
«Видимо, опыт — большое дело!» — написал Мирошник.
Ранее поведение украинского посла Стефанишиной во время стрельбы на ужине в Вашингтоне прокомментировал военкор KP.RU Александр Коц. Военкор обратил внимание, что все остальные гости спокойно сидят за столами, в то время как посол Украины прячется под столом. По мнению Коца, украинскому дипломату четко указали ее место.
На приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме произошла стрельба. Президент США Дональд Трамп, который присутствовал на мероприятии, не пострадал. Однако ранение получил офицер Секретной службы. Стрелявший — 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен — был задержан.
