«Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов», — говорится в сообщении в понедельник.
В своем поздравительном послании ко Дню Короля Нидерландов глава государства выразил уверенность в том, что непреходящие ценности национального единства и солидарности, которые олицетворяют этот праздник, будут и впредь вести Королевство по пути прогресса и процветания.
«Казахстан является родиной тюльпана — национального цветка вашей страны, неразрывно связанного с голландским искусством и культурой, а в наши дни ставшего прекрасным символом дружбы между нашими народами. Мы высоко ценим проверенные временем отношения с Нидерландами и привержены дальнейшему укреплению казахско-нидерландского партнерства в различных сферах во благо наших народов», — написал Токаев.
Он пожелал Виллему-Александру дальнейших успехов в его благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всему народу Нидерландов — счастья и благополучия.