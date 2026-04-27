Токаев поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов

Астана. 27 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов», — говорится в сообщении в понедельник.

В своем поздравительном послании ко Дню Короля Нидерландов глава государства выразил уверенность в том, что непреходящие ценности национального единства и солидарности, которые олицетворяют этот праздник, будут и впредь вести Королевство по пути прогресса и процветания.

«Казахстан является родиной тюльпана — национального цветка вашей страны, неразрывно связанного с голландским искусством и культурой, а в наши дни ставшего прекрасным символом дружбы между нашими народами. Мы высоко ценим проверенные временем отношения с Нидерландами и привержены дальнейшему укреплению казахско-нидерландского партнерства в различных сферах во благо наших народов», — написал Токаев.

Он пожелал Виллему-Александру дальнейших успехов в его благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всему народу Нидерландов — счастья и благополучия.