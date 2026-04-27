Визит Карла III к Трампу: улучшатся ли отношения Британии и США

Он напомнил, что США и до войны в Иране высказывались в пользу урегулирования украинского кризиса любыми способами, тогда как Евросоюз и Британия придерживались военной риторики. По словам эксперта, сейчас Дональду Трампу нет дела до проблем Киева и Владимира Зеленского, и он продвигает возможность выхода США из НАТО, а у британского короля — противоположные взгляды. Юрий Самонкин допустил, что противоречия между двумя странами устранить благодаря визиту королевской четы не удастся, но официально, из уважения к британской монархии, на этом не будут акцентировать внимание.