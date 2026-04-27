Визит Карла III к Трампу: улучшатся ли отношения Британии и США

Что известно о программе королевского визита
27 апреля Карл III и его супруга Камилла прибудут в Вашингтон. Визит британского короля приурочен к 250‑летию независимости бывшей британской колонии. В последний раз члены британской королевской семьи наносили официальный визит в США в 2007 году: тогда в Вашингтоне королеву Елизавету II принимал президент Джордж Буш‑младший, пишет РБК.
Подготовкой к визиту и составлением программы занималась супруга Дональда Трампа — Мелания Трамп. В Букингемском дворце уточнили, что визит пройдет по инициативе президента США и одобрен британским правительством.
Король и королева‑консорт прилетят в Вашингтон во второй половине дня и отправятся в Белый дом, где их встретят Дональд и Мелания Трамп. Гостей пригласят на чаепитие в Зеленую комнату, а затем проведут на Южную лужайку, чтобы продемонстрировать новый улей в форме Белого дома. Теперь в резиденции президента реализуют программу по производству меда и пчеловодству: пчелы будут опылять огород, сад для срезки цветов и растения на Национальной аллее.
28 апреля Трамп вновь встретит Карла и Камиллу на Южной лужайке. Они примут участие в смотре войск, американский президент выступит с речью, а затем гости и хозяева Белого дома с балкона Голубой комнаты будут наблюдать за военным парадом с участием 800 военнослужащих. Главными событиями дня станут двусторонняя встреча Дональда Трампа и Карла III в Овальном кабинете и выступление британского монарха с речью в Конгрессе.
Мелания Трамп и Камилла в этот день пообщаются со студентами. Вечером монарших особ пригласят на ужин с президентской четой в Белом доме.
29 апреля Карл III с супругой отправятся в Нью‑Йорк, где почтят память жертв теракта 11 сентября 2001 года.
30 апреля британские монархи побывают на Арлингтонском национальном кладбище. Затем самолёт Карла III вылетит на Бермудские острова — заморскую территорию Великобритании.
Отношения США и Британии
Поездка Карла III в США происходит в период отдаления двух стран друг от друга. Охлаждение отношений началось из‑за военной кампании США в Иране. Трамп возмущен тем, что европейские союзники по Североатлантическому альянсу, в том числе Великобритания, не только не помогли, но и препятствовали осуществлению военных действий — запрещали использовать свои военные базы.
Недопонимание между странами также возникло и из‑за военного объекта Диего‑Гарсия на архипелаге Чагос рядом с Маврикием. Военная база используется совместно двумя странами. Лондон принял решение передать территорию Маврикию; Вашингтон первоначально одобрил этот план, а затем резко раскритиковал. В итоге Британия поставила на паузу передачу острова.
После начала военной операции в Иране Трамп неоднократно осуждал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за отказ в военной поддержке США на Ближнем Востоке. Глава британского правительства ответил, что вступление в «эту войну не отвечает национальным интересам» Королевства.
За несколько дней до приезда Карла III в Вашингтон Трамп пригрозил ввести в отношении Британии высокие пошлины, если она не откажется от налога на цифровые услуги для американских технологических компаний.
Прогнозы экспертов
По мнению председателя коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперта Изборского клуба Юрия Самонкина, Карл III попытается во время личного общения с Дональдом Трампом разрешить спорные для двух стран вопросы.
Эксперт обратил внимание, что отношения между Вашингтоном и Лондоном сейчас напряженные: Европа требует определенных решений, связанных с гарантиями безопасности и Украиной, а внимание Трампа сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке.
«В этом контексте важно сгладить углы, как‑то поговорить и немного примириться на фоне этих исторических событий», — отметил Самонкин в беседе с NEWS.ru.
Он напомнил, что США и до войны в Иране высказывались в пользу урегулирования украинского кризиса любыми способами, тогда как Евросоюз и Британия придерживались военной риторики. По словам эксперта, сейчас Дональду Трампу нет дела до проблем Киева и Владимира Зеленского, и он продвигает возможность выхода США из НАТО, а у британского короля — противоположные взгляды. Юрий Самонкин допустил, что противоречия между двумя странами устранить благодаря визиту королевской четы не удастся, но официально, из уважения к британской монархии, на этом не будут акцентировать внимание.
«Мне кажется, что британская корона будет прорабатывать стратегию, чтобы с точки зрения информационной подачи всё выглядело очень красиво. Всё‑таки король — человек старой формации, а Трамп — человек из будущего, и они немного несовместимы. Особенно позиция Трампа в отношении НАТО и того, что НАТО вообще надо сокращать. Британская корона не согласна с этой риторикой, поэтому они сделают красивую информационную картинку, но США и Великобритания, как корабли, разошлись в разные стороны», — объяснил эксперт.
Политолог‑американист Малек Дудаков в своем канале в Telegram обратил внимание на обстановку в Британии и США в период визита Карла III в Америку: в Штатах сейчас продолжаются массовые протесты, рейтинги Трампа упали, в Соединенном Королевстве — «политический хаос» накануне муниципальных выборов, по итогам которых кабинет премьер‑министра Кира Стармера может отправиться в отставку.
Эксперт уточнил, что отношения между Великобританией и США на фоне кризиса в НАТО перестали быть «особыми». Дудаков напомнил, что репутация Карла III была подмочена чередой скандалов вокруг связей младшего брата Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном.
«Либеральные группы в США намерены устраивать антимонархические акции протеста и требовать от Карла III дать показания в американском суде по делу Эпштейна», — уточнил американист.
Политолог допустил, что во время выступления в Конгрессе монарх будет говорить о важности НАТО и необходимости усиления партнерства двух стран.
«Его визит скорее усугубит трансатлантический раскол. Впрочем, Карл III хотя бы сможет добраться до США — в отличие от миллионов европейцев, которые не доберутся этим летом до Америки из принципиальных соображений или хотя бы из‑за острого дефицита авиакеросина», — резюмировал эксперт.