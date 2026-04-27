Казахстан пригласил президента ОАЭ на Евразийский экономический форум в Астане

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном.

Источник: МИД Казахстана

Стороны обсуждали перспективы развития казахстанско-эмиратского партнерства, сообщает МИД.

«ОАЭ являются стратегическим партнером Казахстана в арабском мире, а сотрудничество между двумя странами последовательно укрепляется по всем ключевым направлениям», — отметил Кошербаев.

Также рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры, инноваций, искусственного интеллекта и продовольственной безопасности. И обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

«Экономическое сотрудничество всегда было прочной основой нашего партнерства. Сегодня ОАЭ являются одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана в регионе, и мы заинтересованы в продвижении новых совместных проектов», — сказал Кошербаев.

На встрече глава МИД Казахстана передал официальное приглашение от имени Касым-Жомарта Токаева в адрес президента ОАЭ принять участие на Евразийском экономическом форуме, который состоится 28—29 мая 2026 года в Астане.

В ответ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян выразил признательность казахской стороне за поддержку и высоко оценил конструктивную позицию Казахстана, направленную на продвижение дипломатических усилий.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше